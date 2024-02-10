Ответная мера: Россия расторгла договор аренды с посольством Украины

Фактически, между Москвой и Киевом нет дипломатических отношений два последних года.

Россия расторгла договор аренды с посольством Украины. Шаг стал ответной мерой на расторжение Киевским горсоветом договора об аренде земли с дипломатическим представительством РФ в украинской столице.

Более того, по одной из версий, власти Украины грозились национализировать здание российского посольства.

«Российский МИД обещал ответить на это бесчинство, однако в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось <…> Действующий в дипломатии принцип взаимности предполагает зеркальный ответ на подобного рода действия. То есть МИД России или московские власти должны были бы его разорвать», — приводит РИА Новости слова своего осведомленного источника.

Кстати, Украина также разорвала любые дипломатические отношения между странами, такое решение Владимир Зеленский принял в день начала специальной военной операции. Стоит отметить, что запрос от МИД Украины глава киевского режима получил 21 февраля 2022 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в МИД оценили последствия 13-го пакета санкций против России.