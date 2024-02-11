Китайский Новый год впервые широко отмечают в Москве

Спешим поздравить вас с Новым годом — по восточному календарю наступил аж 4721-й. Исчисление опирается на лунные циклы, поэтому дата плавающая — в этот раз выпала на 10 февраля.

По китайским поверьям, символ года — Зеленый Деревянный Дракон. По традиции, в Поднебесной праздник отметили яркими пиротехническими шоу.

Кстати, гулять китайцы намерены даже больше, чем мы, — две недели. Впервые китайский Новый год широко отмечают и в Москве.

Многие локации украшены в восточной стилистике. 2024-й и 2025-й объявлены перекрестными Годами культур России и Китая.