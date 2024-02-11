Китайский Новый год впервые широко отмечают в Москве

Эфирная новость 22 0

Многие локации украшены в восточной стилистике.

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Спешим поздравить вас с Новым годом — по восточному календарю наступил аж 4721-й. Исчисление опирается на лунные циклы, поэтому дата плавающая — в этот раз выпала на 10 февраля.

По китайским поверьям, символ года — Зеленый Деревянный Дракон. По традиции, в Поднебесной праздник отметили яркими пиротехническими шоу.

Кстати, гулять китайцы намерены даже больше, чем мы, — две недели. Впервые китайский Новый год широко отмечают и в Москве.

Многие локации украшены в восточной стилистике. 2024-й и 2025-й объявлены перекрестными Годами культур России и Китая.

-15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:13
Передел власти: Зеленский назначил новых заместителей главкома ВСУ Сырского
0:59
Китайский Новый год впервые широко отмечают в Москве
0:45
«Все делаю»: 76-летняя Татьяна Васильева пустилась во все тяжкие из-за красоты
0:34
Саудовская Аравия призвала созвать Совбез ООН из-за планов Израиля
0:13
СК возбудил уголовное дело по факту подрыва взрывного устройства в Элисте
23:55
Сестра Филиппа Смоктуновского впервые заговорила о смерти артиста

Сейчас читают

Счета Филиппа Киркорова заблокировали в трех банках
Владимир Путин поздравил дипломатов с профессиональным праздником
«Я их выращу»: Владимир Стержаков мечтает воспитывать внуков
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса