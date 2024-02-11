СК возбудил уголовное дело по факту подрыва взрывного устройства в Элисте

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 49 0

На месте продолжают работать следователи совместно с оперативными службами.

СК возбудил уголовное дело по факту подрыва взрывного устройства в Элисте

Фото: ВКонтакте / СУ СК России по Республике Калмыкия / suskrk

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Уголовное дело возбуждено после подрыва неустановленного взрывного устройства в офисе центра по оказанию психологической помощи в Элисте. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Калмыкия.

По версии следствия, взрывное устройство привел в действие мужчина, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере. Он пришел в центр на прием, скончавшись в результате инцидента.

Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу. На месте продолжают работать следователи совместно с оперативными службами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в здании, где произошел взрыв, находится образовательный центр. Его специалисты занимаются обучением и психологическими консультациями.

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