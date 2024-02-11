Поворотный момент: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 12 по 18 февраля 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя начинается очень бодро: с одного из немногих ярких и потенциально продуктивных дней февраля. Если что-то планировать большое, присмотритесь к понедельнику. Остальные дни больше подходят для рутинных дел. А в воскресенье остерегайтесь происшествий связанных с водой.

Больше гороскопов смотрите здесь

Понедельник, 12 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Огненной Лошади. Очень благоприятный день, исключительно хорош для большинства дел, начала больших процессов, перелетов, переездов, старта проектов, инвестиций и всего что вы считаете важным.

Если воспользоваться энергиями этого дня, высока вероятность, что в течении 2-4 месяцев вы получите приятный финансовый бонус.

Совет дня: чрезмерность в большем. Продвигайте свои принципы и идеалы за пределы обычных норм. Руководствуйтесь благородной целью. Сосредоточьтесь на том что для вас важно.

Вторник, 13 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Огненной Козы. Нейтральный день, годится для переговоров, хорош для планирования, отдыха, решения романтических вопросов. Большого и важного на него назначать не следует. Структура «белый тигр в действии» не сулит ничего хорошего кроме конфликтов и серьезных разногласий.

Совет дня: исправление порчи, Вы должны найти источник порчи и устранить его. Пробудите скрытый потенциал. Это позволит исправить положение и восстановить нарушенный порядок.

Среда, 14 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Каменной Обезьяны. Особенно нехорош для главы семейства. Слишком большая активность в этот день может принести юридические неприятности и слухи в долгосрочной перспективе. И структура «генерал бежит из дворца» совершенно не дает надежды на благоприятное течение энергий.

Совет дня: распространяйте ясность и понимание. Разгоняйте туман, открывайте путь и готовьтесь к великим свершениям

Четверг, 15 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Земляного Петуха. Ни для чего важного этот день лучше не использовать, обладая смазанными и серыми характеристиками, он не сможет дать поддержки важным делам.

Велик риск допустить ошибки во время активных действий. Однако благодаря присутствию благоприятных звезд есть надежда на благоприятное завершение дел.

Совет дня: тщательно обдумывайте свои поступки. Принимайте четкие решения, даже если это приносит боль. Ограничивайте свои эмоции и желания, когда встречаетесь с другими людьми.

Пятница, 16 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Стальной Собаки. Не следует вступать в брак, закладывать фундамент или начинать большое дело в такой день. Он дает трудности в понимании между людьми и препятствия в пути. Лучше в такой день заниматься рутинными делами.

Совет дня: Вам препятствуют ничтожные люди с мелкими целями. Ситуация неблагоприятна. Уйдите в тень, избегайте ответственности.

Суббота, 17 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Стальной Свиньи. День годится для рутины и сбора долгов. Хорошо в такой день сходить на свидание и посвятить его романтике. Он отлично подойдет для отдыха. Свинья любит тигра и энергии дня будут идти медленно и слаженно.

Совет дня: не бойтесь задавать вопросы. Ситуация быстро меняется. Если кто-то медлит, может оказаться не у дел.

Воскресенье, 18 февраля 2024 года

5-tv.ru

День Водной Крысы. Умеренный день, подойдет для инвестиций, подписания контарктов, переговоров — но не для дел первого уровня важности. Есть риск водных происшествий в этот день, поэтому будьте бдительны.

Совет дня: это поворотный момент. Не увлекайтесь сиюминутными эмоциями. Ваши поступки должны быть зеркалом ваших высших устремлений

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменится жизнь каждого с 2024 года с наступлением Эры Водолея.