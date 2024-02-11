«Перешел грань»: власти Польши возмущены заявлением Трампа

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 80 0

В МИД Польши заявили о переходе Трампом границ из-за слов о НАТО

«Перешел грань»: власти Польши возмущены заявлением Трампа

Фото: www.globallookpress.com / CNP AdMedia

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Слова американского политика спровоцировали большой скандал на Западе.

Экс-президент США Дональд Трамп взбудоражил мир своим заявлением о помощи членам НАТО — по его мнению, страны-участницы не заслуживают защиты, если они не вносят свой финансовый вклад. Заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна заявил порталу Onet, что Трамп переходит все границы.

«Даже учитывая условия острой предвыборной кампании в США, та часть заявления, в которой Дональд Трамп однозначно заявил, что он даже „поощрит“ Россию к конфликту и нападению, — это пересечение определенных границ, которые ни в коем случае нельзя переходить», — сказал дипломат.

Для Польши эти слова, как уточняется, являются серьезным вызовом, ведь страна связана со Штатами интересами обороны. Шейна назвал Трампа политическим «даром небес» и выразил сомнения в том, что тот выиграет предстоящие выборы.

Дипломат призвал американских политиков убедиться в неправильности идей экс-президента. В данный момент, по его мнению, США нужно укреплять сотрудничество в оборонной сфере со странами ЕС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп призвал США не помогать другим странам бесплатно.

-9° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
Поворотный момент: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля

Последние новости

22:39
В Сирии заявили о готовности к войне с Израилем
22:22
«Мы прощаемся»: умер заслуженный артист России Олег Арлахов
22:11
Средства ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью
22:07
«Перешел грань»: власти Польши возмущены заявлением Трампа
22:01
Египет может разорвать мирный договор с Израилем из-за конфликта в секторе Газа
21:53
Посол США Трейси рассказала о любви к одному месту в Москве

Сейчас читают

Был на параде на Красной площади: чем главком ВСУ Сырский занимался в России во время учебы
Накипело: какие требования Зеленский выдвинул к новому главкому ВСУ Сырскому
Голос ее роли «украла» Гурченко, карьеру оборвала пощечина, а жизнь — алкоголь: трагедия Ольги Бган
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса