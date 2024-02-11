«Перешел грань»: власти Польши возмущены заявлением Трампа

Слова американского политика спровоцировали большой скандал на Западе.

Экс-президент США Дональд Трамп взбудоражил мир своим заявлением о помощи членам НАТО — по его мнению, страны-участницы не заслуживают защиты, если они не вносят свой финансовый вклад. Заместитель главы МИД Польши Анджей Шейна заявил порталу Onet, что Трамп переходит все границы.

«Даже учитывая условия острой предвыборной кампании в США, та часть заявления, в которой Дональд Трамп однозначно заявил, что он даже „поощрит“ Россию к конфликту и нападению, — это пересечение определенных границ, которые ни в коем случае нельзя переходить», — сказал дипломат.

Для Польши эти слова, как уточняется, являются серьезным вызовом, ведь страна связана со Штатами интересами обороны. Шейна назвал Трампа политическим «даром небес» и выразил сомнения в том, что тот выиграет предстоящие выборы.

Дипломат призвал американских политиков убедиться в неправильности идей экс-президента. В данный момент, по его мнению, США нужно укреплять сотрудничество в оборонной сфере со странами ЕС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп призвал США не помогать другим странам бесплатно.