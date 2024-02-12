«Любит немножко выпить»: Пресняков выдал большую тайну Подольской

Исполнительница была возмущена откровенностью мужа.

Певец Владимир Пресняков-младший признался в эфире одного из федеральных каналов, что его жена Наталья Подольская любит выпить. По словам артиста, его благоверная то и дело тянется за бокалом шампанского.

Услышав, что о ней говорит муж, стоявшая рядом исполнительница была возмущена. Но тот, нисколько не смутившись, продолжил рассказывать, как борется с ее пагубной страстью.

«Она любит немножко выпить шампусика… Но не с утра!» — быстро исправился Пресняков-младший.

Музыкант уверен, что радоваться жизни можно и без спиртного. Он отметил, что в прошлом мог с удовольствием предаваться веселью с горячительным, но с годами оно стало в тягость.

Теперь он старается вести здоровый образ жизни. Артист надеется, что скоро и Подольская последует его примеру.

«Учу свою любимую жену этому, что можно без шампусика тоже прекрасно себя чувствовать», — сказал исполнитель.

Пресняков-младший и Подольская сыграли свадьбу в 2010 году. До этого в течение пяти лет они состояли в романтических отношениях.

В браке у пары родились сыновья Артемий и Иван. Недавно певица заявила, что снова задумывается о ребенке.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пресняков и Подольская выложили круглую сумму за отпуск на Мальдивах.