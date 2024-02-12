Увлекательные эксперименты: как проверить подлинность серебра

Ювелир Shopping Live Шендерман: отличить серебро от подделки поможет йод
Фото: www.globallookpress.com / Judith Haden / DanitaDelimont.co
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Порой благородный металл заменяют на внешне похожие материалы. Как не дать себя обмануть?
Серебро, красивый благородный металл серо-белого цвета, никогда не выходит из моды. Из него делают украшения, изготавливают фурнитуру аксессуаров. К сожалению, порой недобросовестные продавцы заменяют драгоценность на внешне похожие материалы, что часто расстраивает и разочаровывает покупателей после приобретения.
Как отличить настоящее серебро от подделки в преддверии праздников 14 февраля и 8 марта, в беседе с dni.ru объяснила Татьяна Шендерман, эксперт Shopping Live.
Понять, благородный ли перед вами метал, можно в домашних условиях без особого труда. Понадобятся лишь некоторые продукты, которые найдутся у каждого.
Йод и уксус
Аккуратно нанесите небольшое количество йода на украшение с помощью ватной палочки и сразу же смойте его водой. В том случае, если перед вами подделка, след от вещества покроется белым налетом. Темное пятнышко будет означать, что у вас в руках настоящий метал.
Проверить можно и уксусом. На незаметной части украшения сделайте небольшую царапинку и капните туда кислоту. На серебряной вещи царапина покроется белым веществом, а случае с подделкой — зеленоватой пеной.
Тепло и магнит
Если химические опыты вам не по душе, отличить серебро возможно и другими способами. Например, благородный металл характерен своей теплопроводностью. Попробуйте опустить изделие в негорячую воду или постарайтесь согреть его в руках — настоящее украшение должно изменить свою температуру.
Самый простой способ определить подлинность металла — магнит. Поднесите любой магнитик с холодильника к изделию. Если оно не притягивается, значит у вас в руках серебро, а не подделка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как определить возраст и подлинность старинного ювелирного изделия.
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