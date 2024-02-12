Автобус с детьми попал в страшное ДТП с большегрузом в Псковской области

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 37 0

Восемь детей пострадали в результате ДТП с автобусом под Псковом

Фото, видео: П/с УМВД РФ по Псковской области / ТАСС; Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области; 5-tv.ru

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Всего пострадало 17 человек, 13 из которых несовершеннолетние.

Столкновение школьного автобуса с большегрузом произошло на 380-м километре шоссе Санкт-Петербург — Невель в Псковской области. В результате пострадали дети. Об этом сообщил начальник ГИБДД по региону полковник полиции Сергей Семенов, кадры с места появились в распоряжении 5-tv.ru.

«В районе 09:30 произошло касательное столкновение школьного автобуса с большегрузной машиной. В результате пострадали дети», — сказал он.

По данным ГУ МЧС РФ, дети направлялись на экскурсию в Псков. Водитель школьного автобуса пытался избежать столкновения с большегрузом и съехал в кювет.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила в Telegram-канале, что в ДТП пострадали 17 человек, 13 из которых несовершеннолетние. Сейчас медики занимаются пятью пострадавшими детьми. Предполагается, что четверых отпустят.

РИА Новости со ссылкой на псковский комитет по здравоохранению пишет, что восьмерых детей госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще доставили в больницу одну из сопровождающих учителей.

Сейчас на месте работают специалисты. Псковская прокуратура поставила на контроль проверку по факту ДТП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Карелии автобус с детьми попал в ДТП с большегрузом и маршруткой.

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