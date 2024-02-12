Хирурги флагманских центров сделали более 30 тыс. экстренных операций — Собянин

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 19 0

Экстренную помощь в четырех новых центрах оказывают в 1,5 раза быстрее, чем это было раньше.

Хирурги флагманских центров сделали более 30 тыс. экстренных операций — Собянин

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

Пациентами флагманских центров на базе городской клинической больницы (ГКБ) имени В. В. Вересаева, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, ГКБ № 15 имени О. М. Филатова и ГКБ имени С. П. Боткина уже стали свыше 150 тысяч человек. Более чем 30 тысячам из них сделали экстренные операции. Об этом написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Экстренная помощь там оказывается в 1,5 раза быстрее, чем ранее. Например, на все обследования, постановку диагноза и определение тактики лечения в 70 процентах случаев уходит всего два часа. Чуть больше 20 процентов пациентов за это время получают необходимую медпомощь и выписываются домой. При этом для точной постановки диагноза проводят около 15 разнообразных обследований. На каждое уходит в среднем 6,4 минуты», — рассказал Мэр Москвы.

В этом году на работу по новому стандарту перейдет 20 крупнейших многопрофильных клиник. Кроме того, завершится строительство еще двух флагманских центров — на базе городских клинических больниц имени В. М. Буянова и Н. И. Пирогова. Все это выведет оказание экстренной помощи в столице на новый уровень.

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