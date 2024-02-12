В марте в Москве протестируют систему электронного голосования

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 27 0

Система электронного голосования применяется в Москве с 2019 года.

В марте в Москве протестируют систему электронного голосования

Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images

Перед выборами президента России в Москве на портале elec.mos.ru пройдет тестовое голосование. Об этом в ходе первого заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Он напомнил, что система дистанционного электронного голосования работает в столице с 2019 года. В этом году ее тестирование пройдет в начале марта.

«Как правило, большинство пользователей предпочитают голосовать прямо с утра. Чтобы минимизировать очереди в пиковые часы, предлагаем участникам не заходить в личный кабинет на mos.ru, а сразу переходить по ссылке для голосования — elec.mos.ru», — посоветовал Артем Костырко.

По его словам, в ходе тестового голосования планируется опробовать дополнительный способ авторизации для минимизации очередей ожидания авторизационной смс. Для этого некоторым пользователям вместо кода в смс поступит звонок на номер телефона, указанный в личном кабинете на mos.ru. Чтобы перейти на страницу с бюллетенем, нужно будет ввести последние четыре цифры входящего номера в специальное поле.

В свою очередь, руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев отметил, что корпус наблюдателей столичной Общественной палаты является одним из ключевых подразделений штаба. Связь с каждым избирательным участком позволяет напрямую получать информацию обо всех событиях.

Ковалев напомнил, что в прошлом году был утвержден Кодекс наблюдателя.

«Свод требований, прав и обязанностей для всех наблюдателей Корпуса Общественной палаты». «Например, все наши наблюдатели в дни голосования должны использовать специальное мобильное приложение „Мобильный наблюдатель“, а также носить отличительный знак — клетчатую жилетку», — рассказал он.

Глава штаба также уточнил, что наблюдателями смогут стать лишь те, кто прошел обучение и успешно сдал тесты.

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