«На всю жизнь инвалиды»: реально ли вылечить менингит

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 219 0

Эпидемиолог Крючков: предотвратить менингит невозможно

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jeremy Maude; личный архив Николая Крючкова; 5-tv.ru

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Можно ли бороться с последствиями недуга?

В Липецкой области 11-летняя школьница скончалась от менингита, который молниеносно поразил организм девочки. В связи с этим учебные занятия в местной школе временно приостановили для обработки помещений.

С погибшей контактировали двое других учеников, у которых тоже выявили инфекционное заболевание. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Врач-эпидемиолог Николай Крючков на фоне этого рассказал 5-tv.ru, что менингит вылечить нельзя. Дело в том, что это синдром, а не заболевание.

«Там разные способы механизмов используются. Вот это менингеальная оболочка головного мозга. Ну и, соответственно, она затрагивает и саму поверхность головного мозга», — объяснил специалист.

Он отметил, что предотвратить эту болезнь нельзя, так как вакцинация не налажена. Но можно бороться с последствиями: правда, не всегда пациенты успевают заметить у себя менингит вовремя, к тому же с особой сложностью его переносят дети.

«Даже на фоне лечения высокий процент длительно пострадавших на всю жизнь инвалидов и так далее. Это не значит, что все, кто перенес. Но процент очень большой. И летальные исходы соответственно. Поэтому если уже там менингит, то тут важно как можно быстрее начать антибиотикотерапию, притом эффективную, так сказать, работающую. Но ее надо начать очень вовремя. Если опоздать с этим, то последствия неизбежны», — сказал доктор.

Менингит сопровождается высокой температурой, сильным недомоганием и слабостью. Есть и более специфические симптомы — например, светобоязнь и невыносимая головная боль.

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