«Этим нужно управлять»: писатель Цыпкин высказался об ИИ в литературе

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 22 0

Писатель Цыпкин призвал не преувеличивать опасности ИИ

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; Евгений Разумный / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

По мнению автора, человеческий гений машине неподвластен.

Компания Amazon сняла с продажи несколько книг о короле Великобритании Карле III, которые могли быть написаны с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Причиной стали опасения, что работы содержат ложные сведения о болезни монарха.

Эти издания, согласно официальному заявлению, «нарушают правила содержания». Отмечается, что запрета на созданный ИИ контент не существует, но если он наносит ущерб клиентам маркетплейса, он является недопустимым.

Книги, о которых идет речь, представлялись произведениями неизвестных авторов. Одна из них называется «Битва короля: Карл III и его борьба с раком».

Она продается с 5 февраля — дня первого заявления о недуге короля. Под сомнением и представленные там подробности состояния монарха.

Представители королевской семьи назвали данные неточными и бесчувственными. Они пообещали озадачить данной проблемой своих юристов.

Писатель и сценарист Александр Цыпкин заявил 5-tv.ru, что не знает, как отличить текст, созданный ИИ, от написанного человеком. И предположил, что в ряде случаев работа машины может оказаться куда более качественной, чем рукотворная.

Однако основная проблема здесь, по мнению Цыпкина, лежит в рамках правового поля. Как предположил автор, вероятно, упомянутые книги были изъяты, так как не содержали предупреждения, что они написаны компьютером.

«В целом я бы не гиперболизировал опасность, исходящую от возможностей искусственного интеллекта. Скорее, этим процессом нужно управлять, но гений человеческий всегда будет опережать гений машинный. Возможно, станет чуть меньше плохих писателей, а хороших и гениальных останется ровно столько же», — заключил Цыпкин.

Ранее 5-tv.ru писал, даст ли ИИ людям возможность лежать на диване в достатке.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.08
0.19 98.15
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:13
Пропадут с полок? В России спрогнозировали дефицит бананов
1:59
Их лучше не трогать: полиция отказалась мешать разъяренным фермерам в Польше
1:45
«Я вас гасить буду»: помощник машиниста избил подростков в электричке в Подмосковье
1:26
«Этим нужно управлять»: писатель Цыпкин высказался об ИИ в литературе
1:09
IIHF продлила отстранение хоккейных сборных России и Белоруссии
0:56
Ждут ребенка? Звезды «Дома-2» Капаклы и Мусульбес решили пожениться

Сейчас читают

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно
В Киеве заприметили саудовские «Цезари»: прозрачный намëк крупнейшему эксплуатанту?
«Атмосфера праздника»: как молодая жена Петросяна отреагировала на госпитализацию мужа
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса