«Этим нужно управлять»: писатель Цыпкин высказался об ИИ в литературе

По мнению автора, человеческий гений машине неподвластен.

Компания Amazon сняла с продажи несколько книг о короле Великобритании Карле III, которые могли быть написаны с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Причиной стали опасения, что работы содержат ложные сведения о болезни монарха.

Эти издания, согласно официальному заявлению, «нарушают правила содержания». Отмечается, что запрета на созданный ИИ контент не существует, но если он наносит ущерб клиентам маркетплейса, он является недопустимым.

Книги, о которых идет речь, представлялись произведениями неизвестных авторов. Одна из них называется «Битва короля: Карл III и его борьба с раком».

Она продается с 5 февраля — дня первого заявления о недуге короля. Под сомнением и представленные там подробности состояния монарха.

Представители королевской семьи назвали данные неточными и бесчувственными. Они пообещали озадачить данной проблемой своих юристов.

Писатель и сценарист Александр Цыпкин заявил 5-tv.ru, что не знает, как отличить текст, созданный ИИ, от написанного человеком. И предположил, что в ряде случаев работа машины может оказаться куда более качественной, чем рукотворная.

Однако основная проблема здесь, по мнению Цыпкина, лежит в рамках правового поля. Как предположил автор, вероятно, упомянутые книги были изъяты, так как не содержали предупреждения, что они написаны компьютером.

«В целом я бы не гиперболизировал опасность, исходящую от возможностей искусственного интеллекта. Скорее, этим процессом нужно управлять, но гений человеческий всегда будет опережать гений машинный. Возможно, станет чуть меньше плохих писателей, а хороших и гениальных останется ровно столько же», — заключил Цыпкин.

Ранее 5-tv.ru писал, даст ли ИИ людям возможность лежать на диване в достатке.