Фанаты напряглись: что происходит со здоровьем Олега Газманова

Знаменитый артист, например, отменил концерты.

Народный артист России Олег Газманов отменил концерты в Зеленограде и Красногорске, которые должны были состояться 10 и 11 февраля соответственно. Анонсы были даны заблаговременно, билеты постепенно раскупались, но так и не пригодились поклонникам.

Очевидных причин не находится: певец не уезжал за рубеж, не вступал в конфликты и не попадал в больницу. Как пишет портал Woman.ru, проблемы со здоровьем у исполнителя все-таки возможны.

Соответствующие предположения все чаще встали появляться на страницах СМИ. По неподтвержденным данным, Газманов начал терять голос.

Как рассказывал сам Олег Михайлович, иногда ему приходится понижать тональность концертных композиций. На верхние ноты порой силы голоса не хватает, а звук стал менее звонким.

«В связи с отсутствием заключенного со мной договора о проведении моих концертов в городах Зеленоград 10.02.2024 года и Красногорск 11.02.2024 года, к огромному сожалению вынужден сообщить о невозможности моего участия. Уверен, что мы позже проведем эти концерты. Надеюсь на понимание и поддержку моих любимых поклонников», — писал артист в Telegram-канале.

Как известно, в 2011 году Газманов уже рисковал своим голосом — тогда связки пострадали из-за доброкачественной опухоли. Гранулема могла превратиться в злокачественное образование, но благодаря своевременной диагностике и помощи грамотных врачей худшего удалось избежать.

Тогда музыкант признавал, что мог вовсе лишиться голоса. Но все же он сумел вернуться к работе на сцене.

Менеджер Газманова Сергей Гвоздев ответил на вопрос, интересующий тысячи поклонников звезды со всех уголков страны. Он заявил, что команда певца постарается перенести концерты на другие даты, что же касается здоровья артиста — с ним, заверил представитель, все в полном порядке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Газманов стал новой «Легендой Тавриды».