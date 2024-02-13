Умерла старейший режиссер монтажа «Ленфильма» Мария Амосова

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 25 0

В киностудии выразили соболезнования ее родным и близким.

Умерла старейший режиссер монтажа «Ленфильма» Мария Амосова

Фото: из открытых источников

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Режиссер монтажа, одна из старейших сотрудниц киностудии «Ленфильм», педагог Высшей школы режиссеров и сценаристов Мария Амосова умерла в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

Она, как отмечается, скончалась на 87-м году жизни. О причинах смерти монтажера в настоящее время информации нет. 

В киностудии выразили соболезнования родным и близким Амосовой. Прощание с ней пройдет 14 февраля в центральном зале крематория.

В качестве монтажера Амосова помогала в создании таких кинокартин, как «Начало», «В огне брода нет», «Трудно быть Богом», «Блондинка за углом».

Она являлась преподавателем в Высшей школе режиссеров и сценаристов, а также на кафедре режиссуры в СПБГИКиТ. Кроме того, Амосова читала лекции по монтажу в нескольких мастерских.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист России Олег Арлахов скончался на 76-м году жизни. Зрители могли запомнить его по ролям Ивана в «Коньке-Горбунке», кота Базилио в «Приключениях Буратино», короля в «Золушке» и «Снежной королеве», Савельича в «Капитанской дочке». 

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.08
0.19 98.15
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:23
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении ТЭС
5:09
Что они скрывают? Правда ли НЛО перехватил ядерную боеголовку в США
4:56
«Беззубый дракон»: на Украине заявили об отсутствии денег на противотанковые заграждения
4:43
Умерла старейший режиссер монтажа «Ленфильма» Мария Амосова
4:42
Бастрыкину доложат о ходе дела по отравлению более 40 школьников в Москве
4:29
Посольство России раскрыло «грязные схемы» США в странах Африки

Сейчас читают

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно
В Киеве заприметили саудовские «Цезари»: прозрачный намëк крупнейшему эксплуатанту?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса