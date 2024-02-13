Умерла старейший режиссер монтажа «Ленфильма» Мария Амосова

Режиссер монтажа, одна из старейших сотрудниц киностудии «Ленфильм», педагог Высшей школы режиссеров и сценаристов Мария Амосова умерла в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе киностудии.

Она, как отмечается, скончалась на 87-м году жизни. О причинах смерти монтажера в настоящее время информации нет.

В киностудии выразили соболезнования родным и близким Амосовой. Прощание с ней пройдет 14 февраля в центральном зале крематория.

В качестве монтажера Амосова помогала в создании таких кинокартин, как «Начало», «В огне брода нет», «Трудно быть Богом», «Блондинка за углом».

Она являлась преподавателем в Высшей школе режиссеров и сценаристов, а также на кафедре режиссуры в СПБГИКиТ. Кроме того, Амосова читала лекции по монтажу в нескольких мастерских.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженный артист России Олег Арлахов скончался на 76-м году жизни. Зрители могли запомнить его по ролям Ивана в «Коньке-Горбунке», кота Базилио в «Приключениях Буратино», короля в «Золушке» и «Снежной королеве», Савельича в «Капитанской дочке».