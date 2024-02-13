История Победы: 79 лет назад советские войска освободили Будапешт
79 лет назад советские войска освободили Будапешт
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Фашисты сопротивлялись отчаянно, превратив город почти в неприступную крепость.
А теперь — дата из военной истории: 79 лет назад в ходе Будапештской наступательной операции Красная армия вступила в столицу Венгрии. И это был не просто очередной город, освобожденный от фашистов.
После потери Будапешта гитлеровская Германия лишилась союзницы. Венгрия вышла из войны, а советские войска получили возможность быстро пойти вперед на Вену и Чехословакию.
Всего Будапештская операция продлилась 108 дней. Фашисты сопротивлялись отчаянно, превратив город почти в неприступную крепость.
Однако наша армия под руководством маршалов Малиновского и Толбухина прорвала три линии укреплений и ликвидировала мощнейшую группировку немцев.
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