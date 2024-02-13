История Победы: 79 лет назад советские войска освободили Будапешт

Эфирная новость 48 0

79 лет назад советские войска освободили Будапешт

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Фашисты сопротивлялись отчаянно, превратив город почти в неприступную крепость.

А теперь — дата из военной истории: 79 лет назад в ходе Будапештской наступательной операции Красная армия вступила в столицу Венгрии. И это был не просто очередной город, освобожденный от фашистов.

После потери Будапешта гитлеровская Германия лишилась союзницы. Венгрия вышла из войны, а советские войска получили возможность быстро пойти вперед на Вену и Чехословакию.

Всего Будапештская операция продлилась 108 дней. Фашисты сопротивлялись отчаянно, превратив город почти в неприступную крепость.

Однако наша армия под руководством маршалов Малиновского и Толбухина прорвала три линии укреплений и ликвидировала мощнейшую группировку немцев.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
91.08
0.19 98.15
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:22
Уже не исправить: о чем сильно жалеет 61-летний Игорь Корнелюк
8:11
«Просто волшебники!» — Матвиенко показали уникальные разработки СФУ
7:56
Сначала цветы, потом кислота: что делать, если преследует бывший возлюбленный
7:40
Защита кузова зимой: как спасти машину от реагентов, соли и песка на дорогах
7:24
Россияне начали жаловаться на парковки фур во дворах
7:11
На Украине предупредили об опасных операциях нового главкома ВСУ Сырского

Сейчас читают

"Валентинки" с креативом: как написать любовное послание самостоятельно
В Киеве заприметили саудовские «Цезари»: прозрачный намëк крупнейшему эксплуатанту?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 февраля, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса