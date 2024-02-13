Собянин: Офсетные контракты дадут Москве около 6 тыс. новых рабочих мест

Около шести тысяч рабочих мест создадут на столичных промпредприятиях в рамках заключенных офсетных контрактов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Москва первой среди субъектов Российской Федерации стала заключать офсетные контракты с инвесторами. Они строят или модернизируют производства и создают рабочие места, а город гарантированно получает нужную продукцию.

«С 2017 по 2023 год мы подписали 14 офсетов с совокупным объемом инвестиций около 82 миллиардов рублей», — написал Мэр Москвы.

Среди этих контрактов — договоры на поставку лекарств и медицинских изделий, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, продуктов питания для молочных кухонь и другие.

Шесть из 14 производств уже построены или модернизированы и ведут поставки продукции. Так, в апреле прошлого года Московский эндокринный завод передал городу первую партию препаратов. В августе на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» открылся новый фармацевтический комплекс, где организовали 270 рабочих мест.

А в ноябре в индустриальном парке «Руднево» начали производство абсорбирующего белья. Если раньше большая часть сырья для подгузников и пеленок импортировалась, то сейчас это практически полностью отечественное производство.