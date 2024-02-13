«У нее выбора не было»: в Мариуполе умерла одна из участниц экспериментов Запада

Ее лечили непроверенными лекарствами западных фармкомпаний без согласия. И таких пациентов много.

Жительница Мариуполя Лидия Трофимова умерла после того, как на ней опробовали новые лекарства для исследований в интересах фармакологических компаний из стран Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее сына Михаила.

«У нее выбора не было, она воспользовалась этими препаратами. Врачи говорили: „Все нормально“, на протяжении полутора-двух месяцев состояние было хуже, и она погибла», — сказал Трофимов.

Отмечается, что женщина легла в больницу Мариуполя № 7 в 2012 году для лечения артрита. Врачи говорили, что у них есть только иностранные препараты. При этом женщина не давала согласия использовать на себе непроверенные лекарства, она не подписывала соответствующие документы. Трофимов добавил, что таких пациентов было много.

«Самые беззащитные»: почему Запад тестировал неизвестные препараты на психбольных на Украине

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад испытывал неизвестные препараты на жителях Мариуполя в период с 2008 по 2016 год. В частности, подопытными стали пациенты психиатрического отделения больницы. На них испытывали ревматологические препараты для крупных западных фармкомпаний.