Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону

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Евгения Романова
Евгения Романова 169 0

Планируется, что в нее включат город Шебекино.

Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям Белгородской области создать в этом регионе особую экономическую зону с захватом города Шебекино. Полный перечень поручений по итогам совмещенных прямой линии и пресс-конференции, которые прошли 14 декабря 2023 года, обнародован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Белгородской области обеспечить создание на территории Белгородской области особой экономической зоны, включающей в себя городе Шебекино», — говорится в документе.

Власти должны создать экономическую зону к 15 мая 2024 года. Ответственными за выполнение этого поручения назначены председатель кабмина РФ Михаил Мишустин и белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин дал ряд поручений по льготам для героев спецоперации.

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