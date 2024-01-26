Путин дал ряд поручений по льготам для героев спецоперации

Российский лидер определил главные вопросы после встречи в канун Рождества с родными бойцов.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи 7 января с членами семей погибших участников спецоперации на Украине. Этот список обнародован на сайте Кремля.

В первую очередь Путин поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих предоставление членам семей погибших Героев России льгот, аналогичных предоставленным родным военных, которые удостоены такого же звания при жизни.

Он поручил перечислять выплаты членам семей погибших участников СВО не дольше трех месяцев с даты подачи заявление, либо же направлять им уведомление об отказе.

В канун Рождества Путин встретился с семьями российских бойцов, погибших в ходе СВО на Украине. Он поздравил присутствующих с праздником, назвав его ярким выражением братского единения народов России. Президент также заверил семьи погибшх героев СВО в поддержке со стороны государства. 5-tv.ru опубликовал видео со встречи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ветеранов СВО призвали активнее задействовать в органах власти в России.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.