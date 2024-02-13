Шойгу о смерти Героя СССР генерал-полковника Востротина: «Невосполнимая потеря»

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Евгения Романова
Евгения Романова 26 0

Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Героя СССР Востротина

Шойгу о смерти Героя СССР генерал-полковника Востротина: «Невосполнимая потеря»

Фото: Минобороны РФ

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Валерий Александрович проявил себя настоящим профессионалом и патриотом Родины, подчеркнул министр.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной 71-летнего Героя СССР генерал-полковника Валерия Востротина. Сообщение распространило ведомство.

«С глубокой скорбью узнал о кончине Героя Советского Союза генерал-полковника Востротина Валерия Александровича. На протяжении всех лет военной службы и далее на ответственных постах в органах государственной власти Валерий Александрович проявил себя настоящим профессионалом и патриотом Родины», — подчеркнул министр.

По словам Шойгу, Востротин за десятилетие их совместной работы в МЧС РФ отличался принципиальностью, порядочностью и надежностью. Их дружба с той поры не прекращалась ни на день. Министр отметил богатый жизненный опыт Востротина, высокую ответственность за судьбу России, внимательность к людям. Эти качества снискали генерал-полковнику глубокое уважение среди всех, кто его знал, а также коллег, товарищей и подчиненных.

Шойгу также указал на значительный вклад в развитие ветеранского движение, который внес Востротина. Когда он был лидером «Союза десантников России», лично способствовал решению многих социальных вопросов военных и членов их семей. Кончина генерал-полковника является невосполнимой потерей, заключил Шойгу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер Герой СССР генерал-полковник Валерий Востротин на 72-м году жизни. Именно он командовал знаменитой девятой парашютно-десантной ротой 345-го гвардейского полка, о подвиге которой знал весь Советский Союз.

Валерий Востротин — Герой Советского Союза. Родился 20 ноября 1952 года в городе Касли Челябинской области. Окончил Свердловское суворовское военное училище, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Военную академию имени Фрунзе и Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

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