«Боятся конкуренции»: в ФХР прокомментировали отстранение российских хоккеистов

Международная федерация вновь не допустила сборную РФ к состязаниям в грядущем спортивном сезоне.

Решение Международной федерации хоккея продлить отстранение российской сборной от соревнований является дискриминационным. Такое заведение сделала Федерация хоккея России (ФХР).

В организации подчеркнули, что разочарованы решением IIHF и подчеркнули, что заседание совета, где оно принималось, проходило без российских представителей.

Одной из причин, по которой отстранены спортсмены РФ — проведение спецоперации на Украине. Однако в федерации считают такие аргументы несостоятельными.

«Параллельно с отстранением России и Белоруссии в международных турнирах продолжают участвовать сборные стран, ведущих вооруженные конфликты. ФХР считает, что решение об отстранении российских сборных команд лоббируются рядом представителей хоккейных федераций нескольких стран, которые боятся дополнительной конкуренции на международной арене», — говорится в обращении на сайте ФХР.

IIHF продлила отстранение российских, а также белорусских спортсменов на сезон 2024-2025.

«На основании тщательного анализа Совет IIHF пришел к выводу, что возвращение российских и белорусских команд в состав участников соревнований IIHF пока небезопасно», — сообщили в организации.

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