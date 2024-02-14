Импортозамещенное медицинское оборудование показали на Форуме будущих технологий

Современные технологии в здравоохранении обсуждают участники Форума будущих технологий, который проходит в Москве. На своей площадке он собрал ученых, врачей и экспертов. В центре внимания — уникальные отечественные разработки, которые уже сегодня помогают людям. О будущем российской медицины — корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев.

Форум будущих технологий, но экспонаты здесь — уже вполне реальные. Здесь подается оксид азота, эта установка уже спасла тысячи жизней. Больные дышат оксидом азота, он синтезируется из окружающего воздуха. Баллоны с веществом не нужны, и это главная особенность.

«Было 49 статей, которые доказывали, что это сделать нельзя. Мы в это не поверили и сделали. Американские и израильские ученые до сих пор пытаются повторить», — заявил член-корреспондент РАН, создатель аппарата Виктор Селемир.

Во время ингаляций расширяются сосуды, снижается тромбообразование и нагрузка на сердце, улучшается кровоснабжение всех органов. Такие установки уже поставляют в клиники по всей стране. А вот отечественный аппарат для гемодиализа — еще только выводят на клинические испытания.

«Здесь будет лазерный измеритель крови, которого нет ни у кого. Это позволит максимально точно подобрать реагенты, чтобы эффективно чистить кровь», — рассказал директор направления специализированной медтехники «Русатом РДС» Анатолий Мялицин.

Делать свое и в разы лучше пришлось после того, как некоторые западные фирмы отказались поставлять медицинское оборудование в нашу страну.

«Нам приходится возрождать отдельные направления производства. Завтра мы будем иметь не просто достойную линейку и обладать техническим суверенитетом, но будем иметь это по правильной цене», — говорит гендиректор дивизиона «Технологии здоровья» госкорпорации «Росатом» Игорь Обрубов.

Производства и лаборатории по всей стране уже подключились. Назначение — самое разное для самых разных пациентов. В павильоне — разные технологии, которые уже можно применять на практике. Вот, например, система ай-трекер: камера считывает движение глаз, и с помощью этого пациент обездвиженный или с нарушением речевого аппарата может оставить сообщение для врача или написать сообщение родным на виртуальной клавиатуре.

Пробуем технологию на себе — работают только глаза — и это не так-то просто. Нужны тренировки. И такой аппарат тоже разработали в стране впервые — это настоящий помощник и для врачей, и для пациентов.

«Нейропсихолог приходит обследовать умственный статус и не может получить ответ, потому что пациент плохо говорит. А с помощью глаз можно понять, что есть только речевые нарушения, а пространственные и нарушений памяти у него нет», — говорит Марина Шурупова, кандидат биологических наук, заведующая лаборатории зрительно-моторных координаций и виртуальных сред Федерального центра мозга и нейротехнологий.

Слепой — увидит, глухой — услышит, изношенные суставы — заменят. И даже кожу напечатают. Российские разработчики готовят к внедрению самые разные технологии и новейшие вакцины.

«Вакцина против ротовирусной инфекции. Создана по новой технологии — вирусоподобных частиц. В одной вакцине объединено шесть антигенов ротовируса, которые циркулируют в нашей стране», — рассказал глава НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, микробиолог Александр Гинцбург.

И эта вакцина — на завершающем этапе клинических испытаний. Все это — разработки, которые уже показывают, какое будущее ждет российскую медицину.