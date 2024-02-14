В Москве началось обучение наблюдателей за выборами Президента России

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 16 0

Выборы главы государства будут длиться три дня — с 15 по 17 марта включительно.

В Москве началось обучение наблюдателей за выборами Президента России

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Тема:
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Обучение для тех, кто записался в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы, началось в среду, 14 февраля. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами Президента России.

Заместитель председателя Общественной палаты столицы Михаил Швыдкой отметил, что активная деятельность штаба позволяет выявлять и предотвращать возможные попытки нарушений во время выборов.

«Наблюдатель — это непредвзятая сила, заинтересованная в защите голосов избирателей и интересов гражданского общества в целом», — подчеркнул он.

Руководитель видеоцентра и контакт-центра Общественного штаба Сергей Куликов рассказал об особенностях работы видеонаблюдателей. По его словам, во время выборов они внимательно следят за всем, что происходит на участках, и при любых подозрениях незамедлительно сообщают о них в группу разбора.

Уточняется, что занятия для наблюдателей будут проходить как дистанционно, так и очно. Присоединиться к корпусу наблюдателей Общественной палаты Москвы можно на официальном сайте.

ЦИК России на заседании 9 февраля утвердила текст бюллетеня на предстоящих выборах президента Российской Федерации. Впервые с 2008 года в бюллетень войдет всего четыре человека. Первые дебаты кандидатов на пост президента Российской Федерации пройдут на телеканале «Россия 1» 26 февраля.

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