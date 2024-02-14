Пела через боль: трагичная судьба певицы Анны Герман

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 54 0

Анна Герман часто пела через боль

Пела через боль: трагичная судьба певицы Анны Герман

Фото: © РИА Новости / Рыбаков

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Артистка, которую называли белым ангелом песни, часто скрывала мучения за улыбкой.

Советская и польская певица Анна Герман была любимицей многих людей, она подарила слушателям великолепные композиций, которые вспоминают по сей день. К сожалению, с артисткой пришлось проститься раньше, чем этого бы хотелось.

Родилась Анна 14 февраля 1936 года, девочка росла невероятно талантливой. На сцену Анна Герман попала благодаря счастливому случаю. Подруга уговорила Герман сходить с ней на прослушивание. Так будущая звезда и стала солисткой Вроцлавской эстрады, рассказывает издание dni.ru.

«Я счастлива действительно, только когда я работаю, работаю до «потери сознания», — писала в своих письмах Анна Герман

Артистка отдавалась сцене, но в ее жизни было место и для семьи. Анна была замужем за инженером Збигневым Тухольским. У пары родился сын, и мальчика назвали в честь отца.

Жизнь Герман была далеко не безоблачной. В 1967 году она попала в ужасное ДТП и получила 40 переломов. Она училась заново ходить, говорить, есть и выполнять элементарные действия по уходу за собой.

На этом испытания судьбы не закончились. В 1980 году врачи обнаружили у Герман злокачественную опухоль, но она продолжила выходить на сцену и пела, превозмогая боль. Спустя два года, 26 августа 1982-го, в возрасте 46 лет Анна Герман скончалась.

Ранее 5-tv.ru писал о песнях Александры Пахмутовой.

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