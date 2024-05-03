Пюрешечку или драники? Как картофель может убить

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 2 967 0

Диетолог Соломатина: употребление картофеля повышает уровень глюкозы в крови

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa; Личный архив Елены Соломатиной; 5-tv.ru

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Действительно ли этот овощ опасен для человека?

Картофель является одним из самых популярных продуктов у россиян. Существует огромное количество рецептов, которые отличаются превосходным вкусом и разнообразием.

Но так ли полезен картофель для нашего здоровья? Как может сказаться употребление этого продукта на нашем организме? Чтобы узнать ответы на эти вопросы, 5-tv.ru взял комментарий у врача-диетолога и нутрициолога Елены Соломатиной.

По словам специалиста, нужно разобраться, какой картофель лучше всего подходит конкретному человеку. Например, он вряд ли подходит человеку ослабленному, пожилому или имеющего ряд проблем, в частности, диабет.

Нутрициолог посоветовала, прежде всего, выбирать гарниры с низким гликемическим индексом, так как это позволит снизить нагрузку на поджелудочную железу и сохранять ваш вес в норме. Данная рекомендация актуальна для каждого человека.

«Гликемический индекс — это способность того или иного продукта повышать уровень глюкозы в крови. Когда повышается глюкоза, она очень разрушительно воздействует на наши сосуды и фактически их повреждает, вызывая воспаление.

Далее оседает холестерин, после чего может образоваться атеросклеротическая бляшка. В результате определенные белки крови начинают там оседать и кровоток нарушается. Иногда эта бляшка отрывается и все заканчивается тромбами», — говорит эксперт.

Врач уточняет, что триггером, вызывающим такие последствия, является как повышенный уровень глюкозы к крови. Глюкоза же повышается в случае, когда вы питаетесь продуктами с высоким гликемическим индексом, например, картофелем. В основном, это касается жареного картофеля.

Самым полезным способом приготовления этого овоща, по словам врача, является запекание или варка. В этих случаях гликемический индекс ниже, чем у жаренного, но все равно показатель остается достаточно высоким. Кроме того, лучше всего есть охлажденный картофель или в мундире.

Специалист также отметила, что можно сбалансировать употребление продуктов с высоким гликемическим индексом клетчаткой, которая компенсирует повышение глюкозы. Таким образом, клетчатка служит неким катализатором.

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