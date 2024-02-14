Путин: российские медики будут получать дополнительные выплаты с 1 марта

Президент России Владимир Путин потребовал снизить до минимума заболеваемость гепатитом С 1 марта 2024 года российские медики будут получать дополнительные выплаты, это коснется как городских врачей и персонала среднего звена, так и работников сельской местности. Об этом глава государства рассказал на пленарном заседании Форума будущих технологий.

Российский лидер отметил, что с 1 марта вырастет размер дополнительных выплат для специалистов, которые трудятся в малых городах, районных центрах и селах.

«Обратить особое внимание необходимо на поддержку врачей по наиболее востребованным направлениям, а также работников районных и участковых больниц. В городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, врачи дополнительно, помимо базовой заработной платы, будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч рублей. А в населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, такие специальные выплаты будут существенно выше, а именно — 50 тысяч рублей в дополнение к заработной плате будут получать врачи и 30 тысяч рублей — медицинские работники среднего звена», — сказал Путин.

Также президент РФ отметил, что, начиная с текущего года, будут выравнены тарифы на оказание медицинской помощи в городах и сельской местности, то есть существенно увеличится уровень финансовой поддержки ФАПов, врачебных амбулаторий, а также других организаций первичного врачебного звена в небольших населенных пунктах. При этом глава государства обратил внимание глав регионов на то, что федеральная помощь должна быть направлена в первую очередь на финансирование зарплат медиков в сельской местности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин потребовал снизить до минимума заболеваемость гепатитом С.