«Терпят неудачу»: почему Европа не сможет защитить себя без помощи США

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

Bloomberg: Европа не сможет защитить себя без помощи США

«Терпят неудачу»: почему Европа не сможет защитить себя без помощи США

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Чрезмерная вера в Вашингтон сделала Брюссель слабым.

Европа в ближайшие десять лет не сможет защитить себя без поддержки США или другой посторонней помощи. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

«Высокопоставленные чиновники знают, что им не следует рассчитывать на США в защите Европы, но наращивание собственного военного потенциала требует решимости, которую им еще предстоит доказать», — написали в статье.

Агентство напомнило о недавнем высказывании кандидата в президенты США Дональда Трампа. Он заявил, что не будет препятствовать агрессии против членов НАТО, которые не выполняют свои финансовые обязательства перед альянсом. Поэтому, если бизнесмен вернет себе статус главы Белого дома, то третья часть военного блока останется без поддержки США.

«Факт заключается в том, что европейским лидерам не нужна поддержка из-за океана, чтобы превратиться в серьезную военную державу, однако все — от проблем в цепочке поставок до разногласий по поводу закупок — означает, что они терпят неудачу», — пишут журналисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Йенс Столтенберг высказался об угрозах в сторону НАТО.

-11° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.43
0.22 97.81
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:11
Олимпийская чемпионка Волосожар сообщила о третьей беременности
23:59
Нетаньяху пообещал масштабные действия в Рафахе после эвакуации населения
23:51
Путин заявил об извращении западными лидерами причин начала СВО
23:48
Президента Литвы попросят лишить гражданства балерину Лиепу
23:34
«Воскресла»: женщина очнулась за минуту до начала кремации
23:29
Путин выразил беспокойство из-за возможного втягивания Украины в НАТО

Сейчас читают

Превозмогая боль, пела как ангел: счастье и горечь в судьбе Анны Герман
На применение силового инструмента Азербайджан провоцирует слабость Армении — эксперт
«Очень странное совпадение»: Лера Кудрявцева получила серьезную травму
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео