«Люблю и ценю!»: главные женщины в жизни Николая Цискаридзе

Личная жизнь Николая Цискаридзе всегда была предметом споров и пересудов, однако поклонникам удавалось узнать не так много подробностей.

Николай Цискаридзе 31 декабря 2023-го отмечает свой 50-летний юбилей. За свою профессиональную карьеру народный артист России добился оглушительных высот, став одним из самых знаменитых и востребованных представителей балета как в РФ, так и за рубежом. Что касается его личной жизни, она всегда была скрыта за семью печатями. Известно только, что он никогда не был женат, детей он не имеет. Но женского внимания Цискаридзе всегда хватало. Об дамах сердца знаменитого артиста — в материале 5-tv.ru.

Любимая мама Цискаридзе

Конечно, главной женщиной в жизни Цискаридзе можно назвать маму артиста Ламару Николаевну. Всю свою жизнь она посвятила сыну. Будучи довольно поздним ребенком, мальчик получал максимум внимания и любви.

«Ради меня, она, как женщина, себя сознательно похоронила. Она под мои ноги подложила всю себя и все, что у нее было. Абсолютно. Все, что она делала с момента моего появления на свет, она делала только для меня. Через полгода после нашего переезда в Москву мама внешне не то, что постарела, она сильно сдала даже внешне. Я только в 28 лет смог, наконец, все это осознать…» — рассказывал артист в беседе с изданием «Газета.ру».

Ламара Цискаридзе ушла из жизни довольно рано — в 62 года.

Наставница Цискаридзе

Жанна Аюпова. Фото: Денисов Антон / ТАСС

Близкие отношения связывали Николая Цискаридзе с Жанной Аюповой. Они познакомились еще на заре его карьеры. С тех пор прошло много лет, а Николай по-прежнему восхищается и искренне благодарен своей наставнице. И спустя время, завоевав признание на международном уровне, артист никогда не забывал о той, кто помогал делать первые шаги на сцене Мариинского театра.

«Утонченная, нежная и деликатная» «люблю и невероятно ценю!» — написал в своем Telegram-канале Николай, поздравляя коллегу с днем рождения.

Фаворитка Цискаридзе

Анжелина Воронцова. Фото: Джавахадзе Зураб / ТАСС

Балерину Анжелину Воронцову называют настоящей фавориткой Николая Цискаридзе. Они познакомились, когда девушке было всего 17, проходил международный конкурс «Арабеск». Артист сразу понял: она — бриллиант. Он настоял на том, чтобы девушка ехала учиться в Москву. Сейчас Воронцова — прима-балерина Михайловского театра.

«Моя любимая Анжелина! Моя любовь к тебе на сцене видна в миллион раз ярче, нежели можно это заметить в жизни… Я счастлив, что Ты в моей жизни появилась! Я горжусь Твоими ролями! Я восхищаюсь Твоими успехами! И я всегда трепетно слежу за всем, что тебя касается… (орфография и пунктуация авторские)», — обратился Цискаридзе к балерине в своем Telegram-канале.

Фанатка Цискаридзе

Николай Цискаридзе всегда был окружен поклонницами, которые старались привлечь его внимание во что бы то ни стало. Бывало и так, что артисту пришлось напрямую отказывать в предложении руки и сердца, которые дамы делали своему кумиру.

«Однажды подходит ко мне после выступления девушка. Говорит: „Вот она я. Я приехала“. Конечно, я очень удивился. Ничего не понял, но начал разговаривать с девушкой. Что-то выяснял у нее, и тут оказалось, что она приехала ко мне, так как с кем-то там переписывалась в интернете. Я пытался доказать, что не вел никаких переписок, а она начала показывать мне сообщения, фотографии. Было, конечно, очень неудобно разбить чьи-то мечты», — рассказал Цискаридзе в беседе с изданием StarHit.ru.

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