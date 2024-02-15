«Гадость отвратная»: ради чего Брухунова бросила Петросяна одного в больнице

Поведение молодой жены юмориста заставило всех возмутиться.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян попал в больницу с переломом плеча. Ему должны были провести операцию, но перенесли ее на выходные. Состояние Евгения Вагановича ухудшилось из-за повышенного давления.

В тяжелый момент рядом с Петросяном не оказалось его супруги Татьяны Брухуновой. Она — вторая жена юмориста, которая младше его на 44 года, а также его бывший концертный директор.

Блогер оставила мужа одного Москве и улетела на отдых в Пекин. Когда он упал и получил перелом, она почему-то не поспешила вернуться домой, а продолжила делится впечатлениями от поездки в своих соцсетях, публикуя фото драконов, китайского фарфора и дворцов. А недавно она попробовала в Поднебесной десерт из риса, сообщает dni.ru.

«Гадость отвратная», — прокомментировала она для подписчиков.

Такое поведение вызвало бурную реакцию у аудитории Петросяна. Никто не верит в искренность чувств Татьяны. Поклонники утверждают, что Брухунова вышла замуж из-за денег. Всех также смущает разница в возрасте супругов.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая жена Петросяна отреклась от его наследства.