«Гадость отвратная»: ради чего Брухунова бросила Петросяна одного в больнице

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 54 0

Брухунова поехала в Китай, пока ее муж Петросян в больнице

«Гадость отвратная»: ради чего Брухунова бросила Петросяна одного в больнице

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Поведение молодой жены юмориста заставило всех возмутиться.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян попал в больницу с переломом плеча. Ему должны были провести операцию, но перенесли ее на выходные. Состояние Евгения Вагановича ухудшилось из-за повышенного давления.

В тяжелый момент рядом с Петросяном не оказалось его супруги Татьяны Брухуновой. Она — вторая жена юмориста, которая младше его на 44 года, а также его бывший концертный директор.

Блогер оставила мужа одного Москве и улетела на отдых в Пекин. Когда он упал и получил перелом, она почему-то не поспешила вернуться домой, а продолжила делится впечатлениями от поездки в своих соцсетях, публикуя фото драконов, китайского фарфора и дворцов. А недавно она попробовала в Поднебесной десерт из риса, сообщает dni.ru.

«Гадость отвратная», — прокомментировала она для подписчиков.

Такое поведение вызвало бурную реакцию у аудитории Петросяна. Никто не верит в искренность чувств Татьяны. Поклонники утверждают, что Брухунова вышла замуж из-за денег. Всех также смущает разница в возрасте супругов.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая жена Петросяна отреклась от его наследства.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.82
0.39 98.41
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:46
«Как жить дальше?» — жительница Белгорода рассказала про смерть близкого из-за обстрела ВСУ
21:40
«Родненькие»: житель Авдеевки со слезами счастья встретил войска России
21:32
Никаких больше вечеринок: популярный ночной клуб Lookin Rooms сгорел в Москве при пожаре в «Известия холл»
21:29
Путин прибыл на завод «Уральские локомотивы» под Екатеринбургом
21:18
«Гадость отвратная»: ради чего Брухунова бросила Петросяна одного в больнице
21:09
«Нет человека»: у погибшего в Белгороде мужчины остались двое маленьких детей

Сейчас читают

Путин ответил на вопрос, кто лучше для России – Байден или Трамп
Психолог назвал действенные способы влюбить в себя любого человека
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео