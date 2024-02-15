«Больше не могу»: Николаева призналась в мыслях бросить актерскую профессию

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 35 0

Звезда фильма «Лед 3» Николаева призналась в мыслях бросить актерскую профессию

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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На премьере третьей части мелодрамы «Лед» актриса рассказала, что объединяет артистов со спортсменами.

Актриса Елена Николаева призналась, что раздумывала, не бросить ли актерскую профессию. Подобные мысли посещали ее еще на этапе обучения из-за трудностей, с которыми пришлось столкнуться.

На премьере спортивной мелодрамы «Лед 3», где Николаева сыграла одну из главных ролей, актриса отметила, что артистам так же, как и спортсменам, приходится преодолевать себя в процессе постижения мастерства. Кто-то не выдерживает испытаний и уходит. Был тяжелый период и у Николаевой.

«Так как я по первому образованию артистка балета, я все это проходила, и я достаточно закаленная в этом плане. Но, конечно же, я помню, как приходила к маме, говорила, что все — я ухожу из танцев, я больше не могу. Наверное, в конце первого курса ГИТИСа у меня тоже было такое желание. Но нет, потом это проходит», — поделилась актриса.

Говоря о том, какие качества позволяют преодолеть трудности профессии, Николаева отметила, что все зависит от силы характера человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве прошла премьера третьей части спортивной мелодрамы «Лед».

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