Эстония разводит руками: в Таллине боятся, что какая-либо страна выдаст Каллас

Риск возрастет, когда премьер уйдет в отставку и начнет путешествовать.

Какая-нибудь страна может выдать разыскиваемую Россией премьер-министра Эстонии Каю Калллас. Об этом заявил эстонский генпрокурор Андрес Пармас в беседе с Delfi.

«Если какая-то страна решит отказаться от своих обязательств и сослаться, например, на заключенный с Россией договор об экстрадиции, то мы сможем лишь развести руками и апеллировать к закону», — сказал он.

С возбуждением уголовного дела поездки Каллас за рубеж становятся более опасными. Дело в том, что международное дипломатическое право должно гарантировать защиту, но Эстония требовать этого у третьих стран не может. К тому же, риск возрастет после отставки Каллас с поста премьера.

На днях МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. В базе также появились карточки госссекретаря Эстонии Таймара Петеркопа и министра культуры Литвы Симонас Кайрис. Указывалось, что данные лица разыскиваются в рамках уголовной статьи, однако не уточнялось, о какой именно речь.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение МВД, отметила, что Каллас должна ответить за совершенные преступления перед памятью освободителям мира от нацизма и фашизма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Эстонии вызвал временного поверенного РФ Ленара Салимуллина из-за розыска Каллас.