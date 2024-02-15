«Мы все равно семья»: Лада Дэнс рассказала о жизни уехавших в Европу детей

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 11 0

Певица Лада Дэнс рассказала, что ее дети живут в Европе

«Мы все равно семья»: Лада Дэнс рассказала о жизни уехавших в Европу детей

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Дочь певицы, например, училась в Лондоне.

Дети певицы Лады Дэнс переехали в другую страну. Об этом артистка рассказала изданию utro.ru в Кремле на мероприятии, посвященном Дню святого Валентина.

Сын звезды Илья родился в 1997 году. Он закончил Московский государственный строительный университет и стал архитектором.

Дочь артистки Елизавета еще со школы училась в Англии и окончила один из университетов Лондона, получив образование дизайнера. Сейчас же наследники Дэнс полностью обосновались в Европе.

«Мы все равно большая семья, творческая единица. Даже на расстоянии постоянно что-то креативим вместе», — рассказала певица.

Она отметила, что дочь дает ей много полезных советов. Также певица сотрудничает с сыном, но не по музыкальным проектам.

«Любящая мать детей отпускает, важно уметь это делать. Я каждый раз медитирую и говорю себе: „Я — любящая мать!“» — поделилась Дэнс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем встречается Лада Дэнс.

-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.82
0.39 98.41
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:14
Пушилин сообщил о трех пострадавших в ДНР в результате обстрела ВСУ
23:09
«Мы все равно семья»: Лада Дэнс рассказала о жизни уехавших в Европу детей
22:45
Жители Белгорода несут цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта ВСУ
22:42
Путин допустил создание железнодорожной магистрали от Москвы до Минска
22:36
«Последний день Помпеи» Брюллова реставрируют прямо в зале Русского музея
22:21
Для себя или боевиков? Зеленский подписал закон о легализации каннабиса на Украине

Сейчас читают

Путин ответил на вопрос, кто лучше для России – Байден или Трамп
Психолог назвал действенные способы влюбить в себя любого человека
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео