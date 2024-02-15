«Можно и „забить“»: Люси LovaLova объяснила, почему мужчины «халтурят» в браке
Фэшн-блогер Люси LovaLova: мужчины не халтурят, если женщина ухаживает за собой
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Эксперт в сфере красоты призвала женщин не расслабляться после замужества и рождения детей.
Мужчины начинают уделять меньше внимания своим женам, если те сами перестают следить за собой, погружаюсь в рутину семейной жизни. Об этом заявила известный фэшн-блогер Люси LovaLova в День всех влюбленных.
Знаменитость 14 февраля посетила премьерный показ третьей части спортивной мелодрамы «Лед 3». Там она пообщалась с журналистами и ответила на вопрос, правда ли, на ее взгляд, что мужчины в браке расслабляются и начинают «халтурить», в частности, перестают баловать своих жен подарками.
«Девочки, смотрите, я почти 15 лет в браке. У нас [с мужем] до сих пор есть желание делать друг другу сюрпризы, какие-то приятные подарки. Мне кажется, если женщина старается ухаживать за собой, любит себя и хочет дарить тепло детям и мужу, то никто не будет расслабляться», — заявила Люси LovaLova.
По мнению эксперта в сфере красоты, некоторые женщины после замужества и рождения детей сами расслабляются и начинают пренебрегать внешним видом и уходом за собой. Тем самым они становятся непривлекательными для своих мужей.
«Я ж родила, я ж мать, можно и „забить“ на себя», — пояснила Люси LovaLova позицию таких женщин.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве прошла премьера третьей части спортивной мелодрамы «Лед».
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