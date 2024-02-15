Возбуждено дело о хищении бюджетных 670 миллионов из системы «Безопасный город»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 105 0

СК РФ возбудил дело о хищении 670 миллионов, выделенных на «Безопасный город»

Возбуждено дело о хищении бюджетных 670 миллионов из системы «Безопасный город»

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Потерпевшей стороной признано МЧС России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения более 670 миллионов рублей, выделенных для системы «Безопасный город». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Бюджетные деньги были выделены на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Признаки мошенничества были выявлены весной 2023 года, тогда речь шла о 620 миллионах, которые составляли почти всю сумму финансирования данного направления.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничестве в особо крупном размере». Потерпевшей стороной признано МЧС России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, куда пойдут деньги с конфискованного имущества за фейки о ВС РФ.

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