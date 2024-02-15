«Иди домой»: Сергей Жуков резко высказался про одну категорию певцов

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 33 0

Сергей Жуков раскритиковал поющих для себя исполнителей

«Иди домой»: Сергей Жуков резко высказался про одну категорию певцов

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Ему хочется найти искреннюю и настоящую звезду.

В этом году на одном из федеральных каналов представят «Новую Фабрику звезд». Одним из наставников шоу стал лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков.

На открытом кастинге участников певец объяснил свое участие тем, что желает найти настоящего артиста, который будет собирать стадионы, сообщает издание KP.RU. Продюсер устал от певцов-однодневок.

Он объяснил, что истинный исполнитель должен думать о народе, для которого он пишет песни. Жукову хочется найти искреннюю и настоящую звезду.

«Мы ищем звезду не для того, чтобы выполнить разнарядку какую-то, а для народа. Вот это секрет, который артисты часто забывают. Они говорят: „Мне нравятся мои песни“. Ну иди домой тогда, встань у зеркала, если ты для себя поешь. А ты должен нравится тем, для кого эту музыка поешь, сочиняешь», — отмечает музыкант.

Жуков уже нашел на кастинге двух подопечных. По его словам, хоть начинающие музыканты не прошли в шоу, но при грамотном продюсировании их песни могут стать хитами. Дочь артиста Ника также присутствовала на мероприятии, но в качестве наблюдателя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие секреты хранит коллектив «Руки Вверх!».

-10° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.82
0.39 98.41
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:43
Без крови: как можно было сломать «хребет» Майдану в 2014 году
0:41
«Это что такое?» — Бербер боялась говорить мужу о незапланированной беременности
0:27
Байден поручил срочно начать диалог с Россией из-за «угрозы нацбезопасности»
0:13
На Украине разразился грандиозный скандал из-за отъезда комика призывного возраста в Канаду
23:59
«Иди домой»: Сергей Жуков резко высказался про одну категорию певцов
23:59
В Белом доме оценили риски потери Авдеевки боевиками ВСУ

Сейчас читают

Путин ответил на вопрос, кто лучше для России – Байден или Трамп
Психолог назвал действенные способы влюбить в себя любого человека
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео