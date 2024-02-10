«Какие страсти были внутри!» — что за секреты хранит коллектив «Руки Вверх!»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 27 0

Сергей Жуков: фильм о группе «Руки Вверх!» расскажет о скандалах внутри группы

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Совсем скоро на экраны выйдет фильм о группе, не попадавшей никогда в скандалы. Ее солит Сергей Жуков заявил, что пришло время приоткрыть завесу тайны. О чем так долго молчали музыканты?

Уже в октябре поклонники группы «Руки Вверх!» смогут увидеть художественный фильм о коллективе. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru его фронтмен Сергей Жуков раскрыл детали картины.

«Это вообще бомба замедленного действия для страны, потому что, если подумать, группа ни разу не была заявлена ни в одном скандале. Но никто не знает, какие страсти были внутри коллектива. И каково мне было переступить через себя и согласиться сделать это кино», — признался артист на презентации нового сезона на платформе Wink.

Он вспомнил, что за почти 30-летнее существование группы было немало пугающих случаев.

«Мы тоже работали под „крышей“, были разборки, но об этом никто и никогда не говорил. Может быть, пришло время приоткрыть завесу тайны», — добавил знаменитость.

Помимо работы над картиной о группе Жуков трудится над созданием второго сезона сериала «Плакса». В нем он выступит в качестве сценариста. Первый сезон стартовал в сентябре прошлого года. Сюжет сериала построен вокруг школьницы Маши, которую сыграла дочка Жукова Ника. Героиня была вынуждена переехать вместе с родителями из любимой Москвы в небольшой городок. После учебы в элитной гимназии на Рублевке девочке предстояло начать новую жизнь в обычной провинциальной школе, где царят, соответственно, свои порядки.

В школе Машу приняли холодно, поэтому вскоре она стала жертвой буллинга (психологическая травля — Прим. ред.). В попытке справиться с проблемами девочка обратилась к музыке и вместе с другими учениками собрала собственную группу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал интересные факты о сериале «Улицы разбитых фонарей».

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