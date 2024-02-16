Эммануил Виторган назвал главное качество молодого поколения актеров

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 21 0

Эммануил Виторган назвал молодость главным качеством нового поколения актеров

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

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Звезда кино и театра объяснил, чего не хватает его молодым коллегам.

Молодость — главное качество, которым обладает новое поколение российских актеров, а над всем остальным нужно работать. Об этом корреспонденту 5-tv.ru заявил народный артист России Эммануил Виторган на праздничном вечере, посвященном дню рождения Центрального дома актера имени Яблочкиной.

По мнению звезды кино и театра, каждое новое поколение кардинально отличается от предыдущих, так как приходят новые педагоги, наступает другая жизнь. Главное при этом, чтобы их можно было назвать именно поколением — с большой буквы, подчеркнул Виторган.

«Самое главное качество молодых актеров — это молодость. А над всем остальным нужно работать, чтобы эта молодость достойно вышла на сцену и на экран», — заявил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Николай Цискаридзе назвал молодое поколение актеров малообразованными людьми.

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