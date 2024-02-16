«Местоположение неизвестно»: 14-летние подруги исчезли в Краснодарском крае

Подростки пошли в школу, после чего перестали выходить на связь.

УМВД по Краснодарскому краю объявило в розыск двух 14-летних девочек, Евгению Пропышину и Екатерину Суховей, которые днем вышли из дома и больше на связь не выходили. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Подростки пошли в школу, после чего перестали выходить на связь. До настоящего времени их местоположение неизвестно», — говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, Пропышина была одета в белую куртку, черные брюки, с собой она несла черный рюкзак. На Суховей были черные толстовка и брюки, а также белые рубашка с кроссовками.

Ранее 5-tv.ru писал про историю из Владимира, которая могла закончиться очень печально. Волонтеры днем и ночью беспрерывно искали 18-летнего парня.

Он успел сообщить родителям, что заблудился в лесу, и связь прервалась. Казалось, выжить в мороз, в сугробах по колено, когда с каждым часом становится все холоднее и холоднее, практически невозможно.