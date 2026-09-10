«Такого опыта в моей жизни еще не было»: Куртукова о необычном подарке от мужа

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 29 0

Сюрприз для певицы подарил ей морю эмоций.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Муж Татьяны Куртуковой подарил ей на день рождения маленького мальтипу

Певица Татьяна Куртукова рассказала 5-tv.ru о своих подарках на день рождения. Отвечая на вопросы журналистов, певица упомянула, что одним из сюрпризов от мужа стал щенок породы мальтипу.

«У нас же ребенок уже есть. Думаю, и с собакой как-нибудь справимся. Список того, что нужно купить (для собаки — Прим. ред.) очень большой, я в роддом так не готовилась. Такого опыта у меня не было никогда, это большая ответственность», — пошутила певица на Дне Рождения «Русского Радио».

Певица сообщила, что не любит отмечать день своего рождения, а если празднк случается — он проходит без шумихи.

«Уже много лет не отмечаю свой день рождения как-то пышно. Не люблю вот эти все банкеты и застолья. Для меня это все равно некоторый хаос и суета. Я люблю, когда все так размеренно и спокойно. Получать поздравления, подарки от близких и друзей — это всегда очень приятно», — рассказала Татьяна.

Куртукова подчеркнула, что для нее важно видиться с близкими и друзьями не только один раз в год. Певица старается уделять внимание любимым людям так часто, как ей позволяет загруженный график.

«Стараемся просто встречаться, просто болтать. Как мама моя любит говорить — „Таня, побудь уже человеком!“ — когда я начинаю какие-то заумные речи толкать, быть деловой», — поделилась она.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Куртукова есть в числе возможных претендентов на участие в конкурсе «Интервидение-2026».

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