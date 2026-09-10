Шанс на материнство: эксперты рассказали, как бесплатно сделать ЭКО по ОМС

Баланин: ЭКО востребовано среди российских семей и проводится бесплатно по ОМС

Многие ошибочно полагают, что экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — процедура, доступная только состоятельным людям. В России она бесплатна по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) с 2013 года. Только в 2025-м провели более 116 тысяч соответствующих протоколов, в результате родились 32 625 детей. За семь месяцев 2026 года по ОМС выполнено уже 69,8 тысячи ЭКО.

«Такая динамика подтверждает востребованность процедуры среди российских семей, а также эффективность принимаемых мер по повышению доступности медицинской помощи и поддержке рождаемости в стране», — сообщил журналистам aif.ru председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

Кто может рассчитывать на ЭКО по ОМС

ЭКО проводят по медицинским показаниям. К ним относятся бесплодие, не поддающееся лечению в течение года у женщин до 35 лет и полугода у женщин старше, наследственные заболевания, сексуальные дисфункции, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) у одного из партнеров. Возраст сам по себе не является препятствием — врачи оценивают способность женщины выносить ребенка. Официальный брак также не обязателен: пациентка может проходить лечение одна или с партнером, не состоящим с ней в браке. Обследование партнера в этом случае тоже бесплатно.

Существуют и ограничения. Противопоказаниями являются острые воспалительные процессы, тяжелые соматические патологии, включая декомпенсированные пороки сердца и почечную недостаточность, а также психические расстройства, при которых беременность опасна для жизни. При онкозаболеваниях вопрос решается совместно с онкологом. ЭКО с собственными ооцитами не проводят при критически сниженном овариальном резерве — тогда требуются донорские клетки.

Как получить направление на ЭКО

Обследование для установления причин бесплодия занимает не более шести месяцев. После подтверждения диагноза врач выдает направление на ЭКО по ОМС. Пациентка вправе самостоятельно выбрать клинику из ежегодно обновляемого регионального перечня. Если в выбранном центре закончились объемы, женщину обязаны включить в лист ожидания или предложить другую клинику. Закон позволяет пройти процедуру и в другом регионе, если в своем нет нужной медицинской организации.

Очередь варьируется: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге — 1–2 месяца, в регионах с небольшим числом клиник — 3–6 месяцев. С 2024 года квоты в первую очередь получают организации, проводившие не менее 100 процедур ЭКО за предыдущий год.

Сколько попыток ЭКО можно сделать и что платно

Успехом заканчиваются 30–40% первых попыток. При отсутствии беременности процедуру можно повторить по новому направлению. Количество программ со стимуляцией суперовуляции ограничено двумя в год, однако число криопереносов замороженных эмбрионов нормативно не ограничено. На каждую процедуру оформляется отдельное направление.

Платными могут быть транспортировка и хранение эмбрионов после оплаченного цикла, донорские клетки, дополнительные генетические исследования, а также препараты и анализы, не предусмотренные клиническими рекомендациями. Медорганизация обязана заранее предупредить о платных услугах и оформлять их только с письменного согласия.

Защита прав пациентов

Страховая медицинская организация, выдавшая полис, бесплатно контролирует сроки оказания помощи, законность отказов и соблюдение клинических рекомендаций. При возникновении проблем следует обратиться в свою страховую медицинскую организацию (СМО) — она проведет проверку и обяжет медучреждение устранить нарушение.

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