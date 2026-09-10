Важно не упустить время: садовод раскрыла секрет осенней подкормки яблонь и груш

Садовод Самойлова: яблоням и грушам осенью нужны комплексные удобрения

Садовод с 30-летним стажем и автор книг Светлана Самойлова в интервью URA.RU поделилась правилами осеннего питания плодовых деревьев. По ее словам, именно от подкормки в конце сезона зависит, насколько богатым будет урожай в следующем году.

Для осеннего внесения подойдут комплексные составы, двойной суперфосфат или зола. Эксперт обратила внимание: если выбор пал на суперфосфат, нужно брать именно двойной, а не простой. Впрочем, для яблонь и груш она советует комплексные удобрения — у этих культур развитая корневая система, поэтому и питание должно быть полноценным.

Способы внесения

Когда времени мало, гранулы можно просто заделать в землю вокруг ствола. Однако, предупреждает Самойлова, растворяются они медленно, поэтому предпочтительнее жидкая форма. Для приготовления раствора стакан удобрения разводят в литре горячей воды, а затем две столовые ложки концентрата добавляют в восемь литров воды и поливают деревья.

При сухом способе приствольный круг очищают от сорной травы и опавшей листвы, а глинистую или суглинистую почву рыхлят граблями. Можно выкопать кольцевую борозду в 50–70 сантиметрах от ствола глубиной в треть штыка лопаты и засыпать туда гранулы. Норма зависит от возраста: взрослому дереву (12–15 лет) требуется 1–1,5 стакана, растениям до десяти лет — половина стакана, а саженцам хватит горсти или 1–1,5 столовой ложки.

Сроки и дополнительные варианты

Летние сорта подкармливают после уборки урожая, осенние — примерно 20 сентября, вне зависимости от того, остались плоды на ветках или нет.

Зола тоже подойдет: две горсти растворяют в лейке воды и выливают в лунки или по приствольному кругу. Завершающий этап — внесение навоза. Самойлова рекомендует конский, свежий или перепревший, распределяя его по кругу, но не вплотную к стволам.

«Такая подкормка рассчитана на весну: с талыми водами в марте–апреле корни получат питание, а садоводу даже не обязательно быть в это время на участке», — заключила эксперт.

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