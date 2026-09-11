Мужчина погиб при ударе дрона ВСУ по автомобилю в Шебекино

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 30 0

Пострадавшую женщину с осколочными ранениями переведут в областную больницу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Беспилотник Вооруженных сил Украины 10 сентября атаковал автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. Мужчина погиб, женщина получила ранения. Об этом сообщил оперативный штаб региона в мессенджере «Макс».

«В результате полученных ранений мужчина скончался на месте. Приносим искренние соболезнования семье, родным и близким. Женщине с осколочными ранениями глаза и ног оказывается помощь в Шебекинской ЦРБ», — говорится в публикации.

Для продолжения лечения пострадавшую планируют доставить в областную клиническую больницу. После атаки машина загорелась. Прибывший на место пожарный расчет ликвидировал возгорание.

Ранее 10 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о гибели двух человек при атаке украинских беспилотников. Еще семь мирных жителей, включая девушку 2008 года рождения, получили ранения.

Повреждения зафиксировали в восьми домах и на девяти объектах гражданской инфраструктуры. Также пострадали машина скорой помощи и три легковых автомобиля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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