Ввоз и ныне там: импорт подержанных машин на Дальнем Востоке вырос в 1,5 раза

В основном, речь идет об иномарках из Японии и Южной Кореи.

Таможня Владивостока теперь работает без выходных. Все потому, что импорт подержанных машин на Дальнем Востоке увеличился в прошлом году в 1,5 раза, пишут «Известия».

Было перевезено более 200 тысяч автомобилей. В основном, речь идет об иномарках из Японии и Южной Кореи. И восьми из десяти таких машин — с правым рулем. Но это нисколько не смущает покупателей. Тут главное — цена, а она, как правило, ниже, чем покупать поддержанные машины внутри страны и уж тем более новые.

Кстати, большинство автомобилей, ввезенных таким образом, оседают на том же Дальнем Востоке или в Сибири. Но теперь все чаще их стали перегонять и регионы Центральной России.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне смогут оформлять кредиты на авто по-новому.