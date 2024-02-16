«Опасное время»: в НАТО бьют тревогу из-за мощи оборонной промышленности России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 26 0

FT: страны НАТО обеспокоены темпами производства военной промышленности России

«Опасное время»: в НАТО бьют тревогу из-за мощи оборонной промышленности России

Фото: © РИА Новости / Михаил Куравлев

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РФ за последнее время смогла нарастить производство снарядов, что так пугает Запад.

Западные политики испытывают тревогу, видя наращивание Россией объемов производства снарядов. Об этом сообщает издание Financial Times.

Журналисты отмечают, что страны НАТО бьют тревогу на фоне того, что Россия увеличивает темпы оборонной промышленности. Как говорится в материале, западные страны не ожидали такого резкого скачка в течение года. Только за это время Россия смогла произвести миллионы снарядов для артиллерии и несколько сотен танков.

Тем временем, отмечают СМИ, остро стоит вопрос существования НАТО из-за возможной победы на выборах в США бывшего лидера Дональда Трампа.

«Мы сейчас живет в действительно опасные времена», — заявил офицер британской разведки, которого цитирует издание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу поручил как можно оперативнее вносить изменения в военное производство, исходя из опыта применения ракет «Искандер» и «Кинжал» против беспилотников в зоне спецоперации на Украине.

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