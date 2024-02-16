«Начал халтурить»: Катя Гусева пожаловалась на мужа — перестал делать подарки

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 67 0

Диджей Катя Гусева пожаловалась на отсутствие подарков от мужа через год в браке

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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Знаменитость призналась, что ей пришлось буквально выпрашивать у благоверного презент на День всех влюбленных.

Все мужчины уже через год совместной жизни начинают «халтурить» — перестают дарить подарки и вообще уделяют меньше внимания своим женам. Об этом заявила диджей Катя Гусева в общении с журналистами на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года.

В пример знаменитость привела собственного супруга, у которого спустя всего год после свадьбы была вынуждена буквально выпрашивать подарок на День всех влюбленных.

«Он мне говорит: „Ну ладно, когда мы встречались, 14 февраля я мог тебя поздравлять, но сейчас мы уже живем вместе, зачем вот это все?“. Мужчины начинают халтурить, ответственно вам заявляю!» — подчеркнула Катя Гусева.

В свою очередь известный фэшн-блогер Люси LovaLova считает, что мужчины начинают «халтурить» в браке только в том случае, если их жены сами перестают следить за собой, погружаясь в рутину семейной жизни. Некоторые женщины, отметила знаменитость, после замужества и рождения детей расслабляются и начинают пренебрегать внешним видом и уходом за собой. Тем самым они становятся непривлекательными для своих мужей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как телеведущий Андрей Малахов на fashion-завтраке «Беседы о моде и искусстве» в рамках дней китайского Нового года объяснил, почему не празднует День святого Валентина.

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