В Штатах признали, что отстают от РФ в вопросах вооружения на 10, а то и на 15 лет.

В США ломают голову над поиском «противоядия» против гиперзвукового оружия России. Об этом пишет EADaily со ссылкой на военного обозревателя, полковника в отставке Виктора Баранеца.

Баранец прокомментировал сообщение Пентагона, в котором говорилось о проведении запуска шести спутников, предназначенных для слежения за истребителями и гиперзвуковыми баллистическими ракетами. Он указал на проблемы американцев с засечкой мест старта российских ракет, в том числе, если они стартуют с истребителей или кораблей.

Основная проблема для Пентагона — это скорость нашего оружия, пояснил эксперт. Радары в Штатах просто не заточены под это. Американцы и сами признают, что по части гиперзвукового оружия отстают от РФ на 10-15 лет.

«И это отставание их мучает, они же хотят во всем быть первыми. Но здесь Россия их умыла», — прокомментировал Баранец в эфире радио Sputnik.

Отставной полковник подвел итог, что США обеспокоены превосходством России в воздухе и всеми силами ищут «противоядие». Но сейчас они боятся не только за себя, но и за Украину, где наши гиперзвуковые ракеты также доставляют не мало хлопот.

Ранее 5-tv.ru писал, что немецкий наемник ВСУ пожаловался на превосходство сил РФ.