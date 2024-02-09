«Бесконечное количество»: немецкий наемник ВСУ пожаловался на превосходство сил РФ

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 41 0

Bild: немецкий наемник в ВСУ заявил о бесконечности сил армии России

«Бесконечное количество»: немецкий наемник ВСУ пожаловался на превосходство сил РФ

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Боевик посетовал — противостоять российским войскам невозможно.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут противостоять российской армии, потому что она «бесконечна». Об этом заявил немецкий наемник по имени Бен изданию Bild.

«У русских просто бесконечное количество техники и бесконечное количество солдат», — указал боевик.

Бен связал неудачи киевского режима с тем, что западные союзники долго медлили с поддержкой, выделяя финансы и оружие «фрагментно». К полному провалу контрнаступления, по его словам, также привели мощь российской армии и нескоординированные действия ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по словам Владимира Путина, цели спецоперации по защите Донбасса все еще не полностью выполнены из-за действующих на Украине неонацистских движений.

Тема:
Спецоперация
9 февр
Силы ПВО сбили 19 беспилотников над несколькими регионами России
9 февр
Шойгу провел совещание в зоне спецоперации
9 февр
Танки в деле! Лучшее видео из зоны СВО за день
9 февр
«Мы бы пальцем не пошевелили»: Путин заявил, что цель России — прекратить войну
9 февр
Запаниковали: в Белом доме после интервью Путина призвали американцев «не верить его словам»
9 февр
Путин: мир изменится вне зависимости от итога событий на Украине
9 февр
«Денацификация»: Путин ответил на вопрос Карлсона о достижении целей спецоперации
9 февр
Путин: РФ намерена добиваться решения украинского конфликта путем переговоров
9 февр
Живущий во Владимире брат нового главкома ВСУ Сырского не общается с ним
8 февр
«Серьезная угроза для Зеленского»: почему Залужного сняли с поста главкома ВСУ
-15° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
91.26
0.11 98.35
0.26
Поворотный момент: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля

Последние новости

8:03
Китайский Новый год: когда праздновать и как встречать
7:58
«Мясник» и «генерал 200»: как боевики ВСУ прозвали нового главкома Сырского
7:45
Владимир Путин указал на человека, повлиявшего на срыв переговоров с Украиной
7:40
Силы ПВО сбили 19 беспилотников над несколькими регионами России
7:35
«Зачем?» — Путин о решении Польши закрыть газопровод «Ямал — Европа»
7:30
Все равно восстановятся: Путин сообщил, когда удастся договориться с Украиной

Сейчас читают

Центробанк: Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины 25–44 лет
Острые зубы и лекарства: врач назвал пять причин появления рака во рту
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса