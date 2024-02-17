«Очень важный момент»: Боня рассказала о состоянии матери после пластики

Женщина решилась на операцию по примеру Виктории.

Мать 44-летней Виктории Бони, пережившая пластическую операцию по подтяжке лица, проходит восстановление в Монако. Об этом знаменитость рассказала в личном блоге в социальных сетях.

Женщина решилась лечь под нож пластического хирурга в конце прошлого года. При этом, у нее имелись медицинские противопоказания, которые пришлось срочно устранять. В частности, Галина Ивановна снизила уровень сахара в крови и сбросила лишний вес. Последнего удалось добиться благодаря знаменитым уколам для похудения.

Мама Виктория Бони восстанавливается после пластики в Монако. Instagram* /victoriabonya

Операцию мать Бони делала в Дубае, по некоторым данным, она обошлась ей в девять миллионов рублей. Сама процедура прошла хорошо, а вот послеоперационный период оказался несколько сложнее. По словам Бони, женщина чувствовала себя, будто «ударилась подбородком об стол».

Для восстановления Галина Ивановна отправилась в Монако.

«Восстанавливается и отдыхает. О результатах можно будет судить через пару месяцев. Пока идет процесс заживления», — сообщила Боня в личном блоге на вопросы поклонников.

Подписчики пожелали матери Виктории здоровья, а себе — увидеть результаты операции в скором времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Боня снова недовольна внешностью.

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