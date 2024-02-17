«Четко и в срок воплощать все планы развития»: Путин поздравил «Газпром» с годовщиной компании

Глава государства по достоинству отметил заслуги компании по развитию промышленности и поддержанию имиджа России.

Кандидат в президенты страны, действующий президент России Владимир Путин поздравил «Газпром» с годовщиной работы. Промышленное предприятие вот уже 31 год сохраняет лидерские позиции в мировой газовой отрасли, а также осваивает перспективные рынки.

В официальном обращении к руководству «Газпрома», ветеранам и сотрудникам компании Путин отметил огромные заслуги коллектива в развитии промышленности в стране и мире, подчеркнул стремительные темпы роста деятельности газодобывающего предприятия, а заодно попутно отметил — работа, направленная на развитие и поддержания имиджа страны в мировом поле из года в год приносит самые высокие результаты. Чтобы оценить заслуги «Газпрома» в вопросах «единства газового промысла», не хватит всех имеющихся эпитетов.

«Именно вместе как сплоченная команда вы добиваетесь действительно высоких показателей, работаете в интересах развития страны, обеспечения ее энергетической безопасности. Создание „Газпрома“ позволило сохранить единство отечественного газопромыслового комплекса. За прошедшие годы мы не раз убеждались в обоснованности и выверенности принятого тогда решения», — отметил Путин.

На сегодняшний день компания завоевала в России и мире авторитет главного поставщика сырья и продолжает глобализировать уже отлаженные процессы.

«Сегодня «Газпром» ставит перед собой самые амбициозные цели, несмотря на все внешние вызовы осваивает перспективные глобальные рынки, подтверждает репутацию надежного поставщика. Позиция одного из мировых лидеров газовой отрасли, открывает новые центры газодобычи и высокотехнологичные производства по глубокой переработке сырья. Конечно, особо отмечу большую работу «Газпрома» по газификации российских регионов», — отметил президент.

В довершение глава государства пожелал «Газпрому» процветания и достижения новых вершин.

«Дорогие друзья, уверен, что коллектив «Газпрома» и впредь будет четко и в срок воплощать в жизнь все стратегические планы развития. Желаю вам успехов, новых достижений на благо России и нашего народа», — подытожил свое обращение он.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин предложил вынести за город часть металлургического комбината в Челябинске.