Гинеколог рассказала, может ли врач определить девственность девушки

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 80 0

Гинеколог Крижановская-Яковлева: девственность может повредиться после травмы

Гинеколог рассказала, может ли врач определить девственность девушки

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Специалист отметила, что женщина иногда остается девственницей даже после полового акта.

У некоторых женщин девственная плева остается неповрежденной даже после нескольких половых актов. Об этом изданию Газета.ру рассказала Анна Крижановская-Яковлева, акушер-гинеколог одной из столичных клиник.

Врач объяснила, что женская девственность обычно подразумевает отсутствие вагинального секса и анатомическую целостность девственной плевы. Однако бывают случаи, когда у пациентки в силу особенностей строения и растяжимости плева может оставаться целой даже после половой близости.

«Также описаны случаи повреждения плевы при гинекологическом осмотре, в результате травмы, или во время интенсивных занятий определенными видами спорта», — отметила Анна.

Девственная плева представляет собой своеобразную складку слизистой оболочки влагалища, и находится она между малыми половыми губами, отделяя внутренние половые органы от наружных.

Врач-гинеколог во время приема способен определить по строению плевы, как она была повреждена, либо же заметить, что ее вовсе не было с рождения, рассказала собеседница издания.

«Последнее состояние называют атрезией, оно может указывать на наличие врожденных аномалий внутренних половых органов. Многие из них можно скорректировать, что в дальнейшем положительно скажется на репродуктивном здоровье пациентки», — подчеркнула специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда стоит бояться предменструального синдрома.

-4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
92.55
0.73 99.35
0.94
Поберегите здоровье: китайский гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля

Последние новости

21:08
Склады загорелись в Кемерове на 1,5 тысячи «квадратов»
21:06
Глава МИД Украины Кулеба затянулся сигарой в прямом эфире телемарафона
20:53
США направили Эстонии полмиллиона долларов из «конфискованных российских фондов»
20:40
После обстрела Белгорода со стороны ВСУ в больницах остаются 14 пострадавших
20:29
Саммит по урегулированию конфликта на Украине с большой вероятностью перенесут
20:15
Дружба закончилась: в Польше заявили, что не хотят видеть Украину в Евросоюзе

Сейчас читают

Минобороны: ВС РФ за сутки улучшили свое положение на четырех направлениях
Петросян на волоске от смерти? Каких самых опасных болезней нужно бояться как огня в 78 лет
Наделал много шума в Сети: чем так опасен гриб решеточник и где он растет
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок